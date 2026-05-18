I danni del ciclone Harry in Sicilia | nuovi ristori richieste boom

In Sicilia, i danni causati dal ciclone Harry hanno portato a un aumento delle richieste di ristori da parte di cittadini e imprese colpite. La piattaforma dedicata alle richieste si è aperta da meno di una settimana e, sebbene non abbia ancora raggiunto il massimo delle adesioni, il numero di domande presentate si sta rapidamente intensificando. La situazione riguarda soprattutto aree rurali e zone costiere che hanno subito ingenti danni a infrastrutture e abitazioni.

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Non è ancora “sold out”, ma poco ci manca. In meno di una settimana dall’apertura della piattaforma Irfis, ammonta già a 14,2 milioni di euro il valore delle domande presentate dalle aziende siciliane colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, in risposta all’intervento da 18 milioni promosso dalla Regione attraverso il Fondo Sicilia per dar vita alla fase della ripartenza e della ricostruzione, successiva al periodo strettamente emergenziale. Più nel dettaglio, si tratta di 57 istanze per altrettante imprese che hanno formalmente segnalato i danni ai Comuni competenti o alla Protezione Civile regionale. Per loro, una volta... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I danni del ciclone Harry in Sicilia: nuovi ristori, richieste boom ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maltempo, i danni del ciclone Harry in Sicilia: «Demoliti interi fabbricati» Sullo stesso argomento Il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori per i danni del ciclone Harry“Dopo il sonoro schiaffone con cui in massa i siciliani hanno detto No alla riforma della Giustizia salva-casta, ieri in Cdm il governo ha pensato... Ciclone Harry in Sicilia, stop del Cdm ai ristori: la Regione rassicura: «Tutto risolto»Tutto da rifare, anzi no, perché il nodo, sollevato dal governo nazionale, secondo l’amministrazione regionale è solo tecnico e verrà sciolto a breve... Bonus 500 euro Ciclone Harry: come chiedere l’indennità INPS una tantum • Le istruzioni INPS per accedere all’indennità una tantum concessa agli autonomi che hanno sospeso l’attività a causa dei danni provocati dal Ciclone Harry. Domanda entro il 20 giu x.com I danni del ciclone Harry in Sicilia: nuovi ristori, richieste boomAmmonta già a 14,2 milioni il valore delle domande presentate dalle aziende colpite dalle mareggiate e dalla frana di Niscemi, in risposta all’intervento della Regione ... gazzettadelsud.it Ciclone Harry, il governo ha la soluzione: risarcire i meridionali coi loro stessi soldiMentre a Niscemi gli edifici continuano a crollare, con oltre 1.300 sfollati senza casa, in uno scenario catastrofico che vede Sicilia, Calabria e Sardegna contare oltre 2,5 miliardi di euro di danni, ... ilfattoquotidiano.it