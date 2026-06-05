ciclismo trofeo luzzetti vincono fattoi e citi

Benedetto Fattoi della Domestic Cycling Team e Luigi Citi della squadra Belle Equipe hanno vinto il Trofeo Luzzetti. La gara si è conclusa con questi due atleti che si sono aggiudicati le prime posizioni. La competizione ha visto la partecipazione di diversi ciclisti, ma solo Fattoi e Citi sono riusciti a salire sul podio. La corsa si è svolta senza incidenti e si è conclusa con i due vincitori che hanno tagliato il traguardo in prima posizione.

Benedetto Fattoi della Domestic Cycling Team e Luigi Citi della formazione della Belle Equipe si sono aggiudicati il sesto Trofeo Gualtiero Luzzetti, gara di ciclismo amatoriale targata Team Marathon Bike, con il patrocinio della Provincia e Comune di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e dalla ditta Luzzetti, sotto l’egida dell’Acsi. Nonostante il percorso in linea non particolarmente pericoloso con l ‘arrivo nello spettacolare finale degli scavi di Roselle, gli organizzatori hanno predisposto due partenze visto l’elevato numero di partenti. Nella prima partenza Benedetto Fattoi l‘ha spuntata nel finale su Matteo Sensi, suo compagno di squadra, e Filippo Scelfo del Marathon Bike. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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