ciclismo torna il trofeo giacomo matteotti a marcialla

A Marcialla torna il Trofeo Giacomo Matteotti, una gara di ciclismo che si svolgerà nei prossimi giorni. L’evento coinvolge numerosi atleti provenienti da diverse regioni e si svolgerà lungo un percorso che attraversa varie zone del territorio. La manifestazione è organizzata da un gruppo di appassionati locali, con il supporto di alcune associazioni sportive. La competizione si svolgerà su un tracciato che si estende per diversi chilometri, con diverse categorie in gara.

Marcialla (Firenze), 14 maggio 2026 – Con il solito appassionato impegno di Armando Nesi e dei suoi collaboratori del Comitato Organizzatore di Marcialla, si disputa domenica pomeriggio un’altra gara nazionale in Toscana per i dilettanti élite e under 23, dopo il Gp del Marmo a Marina di Carrara e il Città di Pontedera. Il 72° Trofeo Giacomo Matteotti (prima edizione nel 1952 vinta da Gastone Nencini) questa volta propone due novità. Il cambio di percorso nel finale e l’organizzazione tecnica e logistica affidata al G.S. Motociclisti Pistoiesi. Quanto al tracciato tutto invariato per tre quarti (il via alle 13,30 dal centro di Marcialla) e fino al gran premio della montagna di Barberino d’Elsa posto a 24 Km dal traguardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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