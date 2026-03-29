Ciclismo a Pontassieve vincono Peretti Della Polla e Guastini

A Pontassieve si sono svolte le competizioni di ciclismo organizzate dalla società sportiva Aquila di Ponte. I vincitori della giornata sono stati Peretti, Della Polla e Guastini, che si sono aggiudicati le rispettive categorie. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse zone, con percorsi che hanno attraversato le strade del comune.

Pontassieve, 29 marzo 2026 – Con la consueta organizzazione della società sportiva Aquila di Ponte a Ema che l’anno prossimo festeggerà il centenario essendo stata fondata nel 1927, si è svolto sul circuito della zona sportiva di Pontassieve il tradizionale trittico di gare giovanili con in palio il Trofeo Croce Azzurra e il Memorial Tommaso Cavorso. Oltre 200 gli atleti dai 13 ai 16 anni impegnati su di un anello interamente pianeggiante. Il primo acuto quello del tredicenne spezzino Massimo Peretti dell’Avis Bike Amelia che riusciva ad anticipare di tre secondi il gruppo regolato per il secondo posto dal livornese Moriconi su Di Lucia, Bolognesi e Gentili, dopo una gara veloce con 60 partenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo, a Pontassieve vincono Peretti, Della Polla e Guastini Articoli correlati Ciclismo indoor: i campioni vincono con 60 giri e posizioneÈ sabato 28 marzo 2026 e il mondo del ciclismo virtuale si sta evolvendo verso una tecnica che sfida la logica tradizionale: i migliori ciclisti... Trofeo Sant'Agata di ciclismo, successo e consensi: vincono Grifeo, Di Perna e GrecoSi è rivelato uno straordinario successo in termini di consensi, sicurezza e organizzazione il 13° Trofeo Sant’Agata, 10° Memorial Tanino Mirabella,...