La pista ciclabile tra Flaiano e Fater presenta voragini e aree di spaccio di droga, rendendo difficile il passaggio in alcuni punti. L’asfalto nuovo si è già sgretolato in diverse sezioni, con crepe e buche che ostacolano la circolazione dei ciclisti. Le zone interessate sono localizzate in punti specifici lungo il percorso, dove il manto stradale si è deteriorato rapidamente. La situazione crea pericoli per chi utilizza la pista e limita l’accesso in alcune aree.

Come si può pedalare tra voragini e spaccio di droga?. Quali sono i punti esatti dove l'asfalto nuovo è già crollato?. Chi deve decidere se chiudere definitivamente il percorso alla Fater?. Perché la vegetazione incolta impedisce fisicamente il passaggio ai ciclisti?.? In Breve Asfalto recente presenta crolli multipli tra ponte Flaiano ed ex cementificio.. Vegetazione incolta blocca fisicamente l'accesso lungo il percorso Madonnina-Fater.. Spaccio e consumo di stupefacenti rendono la zona off-limits la sera.. Proposta di chiusura definitiva per tutelare l'incolumità pubblica dei cittadini.. Voragini e degrado bloccano la ciclabile tra il ponte Flaiano e l’ex cementificio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclabile tra Flaiano e Fater: voragini e spaccio bloccano il percorso

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