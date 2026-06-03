Nel centro di Guidonia, alcune strade sono completamente allagate, rendendo difficile il transito. Una voragine pericolosa si è aperta sulla via principale, creando un rischio per i veicoli che passano di lì. La zona più colpita dai danni causati dalla grandine e dalle piogge intense presenta diverse voragini e punti allagati, alcuni dei quali bloccano completamente le carreggiate. Le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza le aree più critiche.

Quali strade del centro sono attualmente impraticabili a causa degli allagamenti?. Dove si è aperta la voragine più pericolosa per gli automobilisti?. Chi sta coordinando gli interventi di emergenza nelle zone critiche?. Come influirà questo maltempo sulla manutenzione del manto stradale cittadino?.? In Breve Maltempo iniziato mercoledì 3 giugno intorno alle ore 8 di mattina.. Polizia Locale e volontari NVG-Nucleo Volantari Guidonia gestiscono le emergenze.. Allagamenti critici segnalati in viale Roma nel cuore del centro.. Voragine aperta all'incrocio tra viale dell'Unione e via Umberto Maddalena.. Tuoni e grandine colpiscono Guidonia Montecelio: voragini e allagamenti bloccano il centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guidonia sotto la grandine: voragini e allagamenti bloccano il centro

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