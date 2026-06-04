La denuncia di un cittadino | Degrado buche e spaccio lungo la ciclabile vicino al ponte Flaiano direzione cementificio

Un cittadino ha segnalato degrado e pericoli lungo la ciclabile tra il ponte Flaiano e l’ex fabbrica, evidenziando presenza di buche e attività di spaccio. La segnalazione include foto e video che mostrano lo stato del tratto, che si estende dalla madonnina fino a poco prima dell’area dell’ex.

Un nostro lettore segnala degrado e pericoli su una pista ciclabile cittadina:“Volevo segnalare le condizioni della ciclabile che va dalla madonnina sino all'altezza della Fater, le foto ed il video sono riferiti al solo tratto che va dal ponte Flaiano fino a pochi metri prima dell'ex. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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