Mercoledì 20 maggio 2026, presso il Largo Venue di Roma, si terrà la tappa romana del “Bitte Leben Summer Tour” di Francamente. La band si esibirà in un concerto che fa parte di una serie di eventi estivi, portando la propria musica nella capitale italiana. La data rappresenta uno degli appuntamenti principali della tournée prevista per questa stagione.

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© Ezrome.it - Francamente a Roma: l’energia di Bitte Leben al Largo Venue

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