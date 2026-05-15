Francamente mercoledì 20 maggio live a Largo Venue a Roma con il primo album Bitte Leben

FRANCAMENTE Dopo l’uscita del primo album BITTE LEBEN e i live speciali al Primo Maggio Roma e al Privatclub a Berlino Arriva a Roma il tour Mercoledì 20 maggio Largo Venue – Roma Info e biglietti: https:www.otrlive.ittour-datesfrancamente-bitte-leben-summer-tour Locandina Francamente – foto di Valentina Mirto Dopo aver suonato al Primo Maggio Roma, e dopo un live speciale in solo il 14 maggio al Privatclub a Berlino che è stata la sua città per anni, Francamente arriva a Roma mercoledì 20 maggio a Largo Venue: una nuova tappa del tour organizzato da OTR Live, che la vede portare dal vivo il suo primo album BITTE LEBEN, uscito il 17 aprile per Carosello Records. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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