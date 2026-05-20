Nuovi fondi per le imprese nel commercio Confesercenti | Meno burocrazia e più investimenti

Confesercenti provinciale Rimini ha commentato positivamente l’approvazione di un nuovo bando regionale da 10 milioni di euro destinato alle imprese del commercio in sede fissa, ai pubblici esercizi e alle attività di intrattenimento danzante. La misura mira a sostenere le attività commerciali attraverso una riduzione della burocrazia e un incremento degli investimenti. La decisione riguarda aziende operanti in diversi settori legati al commercio e all’intrattenimento, con l’obiettivo di favorire la ripresa economica locale.

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Confesercenti provinciale Rimini esprime grande soddisfazione per l’approvazione del nuovo bando regionale da 10 milioni di euro destinato alle imprese del commercio in sede fissa, ai pubblici esercizi e alle attività di intrattenimento danzante. Il provvedimento, approvato dalla giunta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FF 136 | Umberto Gonnella nuovo presidente Federfranchising Sullo stesso argomento Sicilia, 13,5 milioni per il commercio: nuovi fondi per le imprese? Cosa sapere La Sicilia stanzia 13,5 milioni di euro per le imprese commerciali dal 5 maggio. Cnpr forum, in Europa meno burocrazia e più investimenti“L’Europa non sta investendo abbastanza sia per sostenere gli investimenti pubblici che per quelli privati. Fertilizzanti. @Copagri : Senza concimi semine a rischio. Impensabile toccare fondi PAC per finanziare nuovi interventi agricultura.it/2026/05/19/fer… via @AgriculturaIT x.com Lazio, piano da 275 milioni per il credito. Ecco come funzionano i nuovi fondi per le impreseLa Regione lancia un pacchetto strutturato tra risorse Fesr e Bei. Dai prestiti a tasso zero alla patrimonializzazione, tutte le misure al via dall’11 maggio per sostenere pmi e professionisti ... milanofinanza.it Nuovi alloggi per studenti. Fondi Pnrr per 600 milioni. Contributi a fondo perdutoCassa Depositi e Prestiti in convenzione con il Ministero dell’Università e Ricerca. Bando rivolto a soggetti pubblici e privati. Fino a 20mila euro per ogni letto creato. Domande entro il 29 giugno. lanazione.it