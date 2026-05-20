Nuovi fondi per le imprese nel commercio Confesercenti | Meno burocrazia e più investimenti
Confesercenti provinciale Rimini ha commentato positivamente l’approvazione di un nuovo bando regionale da 10 milioni di euro destinato alle imprese del commercio in sede fissa, ai pubblici esercizi e alle attività di intrattenimento danzante. La misura mira a sostenere le attività commerciali attraverso una riduzione della burocrazia e un incremento degli investimenti. La decisione riguarda aziende operanti in diversi settori legati al commercio e all’intrattenimento, con l’obiettivo di favorire la ripresa economica locale.
Confesercenti provinciale Rimini esprime grande soddisfazione per l’approvazione del nuovo bando regionale da 10 milioni di euro destinato alle imprese del commercio in sede fissa, ai pubblici esercizi e alle attività di intrattenimento danzante. Il provvedimento, approvato dalla giunta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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