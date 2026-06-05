Il 5 giugno sono stati pubblicati nuovi singoli di artisti come Taylor Swift, Geolier e Lola Young. Le uscite di oggi fanno parte di una serie di release previste per la stagione estiva, caratterizzate da collaborazioni e brani che potrebbero diventare hit. La giornata si inserisce in un calendario di pubblicazioni musicali che continueranno nei prossimi mesi. Le nuove uscite sono disponibili su piattaforme di streaming e store digitali.

Continuano le release dei nuovi singoli nella giornata odierna, 5 giugno, che ci accompagneranno nella stagione estiva tra possibili tormentoni e inedite collab, che puntano a lasciare il segno nei prossimi mesi. Taylor Swift – I Knew It, I Knew You: Il nuovo singolo che fa parte della colonna sonora di Toy Story 5, è stato scritto e prodotto dalla popstar insieme a Jack Antonoff, tredici volte vincitore di un Grammy Award e collaboratore di lunga data dell’artista. I due tornano così a lavorare insieme dopo l’album campione di incassi e premi The Tortured Poets Department del 2024. Autorità (Cani Randagi) di Geolier tra i nuovi singoli del 5 giugno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Taylor Swift, Geolier, Lola Young, tra i nuovi singoli del 5 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ci sono Sabrina Carpenter, Madame, Geolier, tra i nuovi singoli del 17 aprileIl 17 aprile segnala l’uscita di nuovi singoli di artisti noti nel panorama musicale internazionale e nazionale.

Ci sono Blanco, Madame, Meduza, tra i nuovi singoli del 27 marzoIl 27 marzo sono stati pubblicati numerosi singoli, tra cui spiccano quelli di artisti italiani e internazionali.

Temi più discussi: La polemica sul no +1 al matrimonio di Taylor Swift, ci conferma un vecchio pregiudizio sulle donne single; Taylor Swift annuncia il brano I Knew It, I Knew You per Toy Story 5; Taylor Swift, cosa ci fanno i gioielli con opali appartenuti a Elizabeth Taylor nel suo portagioie? Regalo di Travis Kelce?; Taylor Swift il 3 luglio si sposa, le amiche single potrebbero dare forfait.

Nella playlist delle canzoni principali di Taylor Swift su Apple Music sono presenti solo track 5 e le lettere in maiuscolo sono solo ‘T’ e ‘S’. x.com

Taylor Swift Rivela la Canzone Originale per ‘Toy Story 5’: ‘Lo Sapevo, Lo Sapevo di Te’ — un ‘Ritorno alla Musica Country’ reddit

I gatti di Taylor Swift sono delle starI gatti di Taylor Swift non solo sono nel cuore della cantante, ma anche in quello dei suoi fan più affezionati. Tra l'altro, recentemente uno dei mici dell’artista che ha trionfato all’ultima ... vanityfair.it

L’Era di Taylor Swift, gli Swifties: Taylor ha creato una famiglia, nessuno è soloA poche ore dall’inizio della prima data italiana di The Eras Tour abbiamo incontrato i fan di Taylor Swift, che sin dal mattino si sono messi diligentemente in coda per acquistare almeno un ricordo ... tg24.sky.it