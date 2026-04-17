Ci sono Sabrina Carpenter Madame Geolier tra i nuovi singoli del 17 aprile

Il 17 aprile segnala l’uscita di nuovi singoli di artisti noti nel panorama musicale internazionale e nazionale. Tra le release di oggi ci sono brani di popstar internazionali e di alcuni dei rappresentanti più noti della scena musicale italiana. Le nuove canzoni sono disponibili sui principali servizi di streaming e nelle playlist di AirPlay, arricchendo così il catalogo musicale di questa giornata.

Popstar internazionali e soprattutto alcuni dei protagonisti del panorama nostrano tra i nuovi singoli che arrivano da oggi 17 aprile nell’ AirPlay e sulle piattaforme digitali. Sabrina Carpenter – House Tour: Con il terzo singolo estratto da Man’s Best Friend, la popstar ha aperto il suo primo concerto da headliner al Coachella affermandosi come uno dei brani di punta dell’album, totalizzando 300 milioni di stream globali dalla sua uscita. Il video, diretto dalla stessa artista insieme a Margaret Qualley, vede la partecipazione di entrambe accanto a Madelyn Cline. Il videoclip segue il trio mentre si muove all’interno di una lussuosa villa...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ci sono Sabrina Carpenter, Madame, Geolier, tra i nuovi singoli del 17 aprile Notizie correlate Ci sono Blanco, Madame, Meduza, tra i nuovi singoli del 27 marzoTra i nuovi singoli del 27 marzo, rubano la scena gli artisti nostrani, che hanno dato vita ad inediti duetti pronti a scalare le classifiche... Ci sono Serena Brancale, Levante, Delia, Clara e Sarah Toscano, tra i nuovi singoli del 3 aprileSono le donne le protagoniste del weekend musicale, con i nuovi singoli in uscita il 3 aprile, pronti a ritagliarsi un posto nelle parti alte della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Coachella 2026, Sabrina Carpenter si prende la scena con SabrinaWood; Al via il Coachella Festival: da Sabrina Carpenter a Justin Bieber, ecco i concerti più attesi; Il lusso si è preso Coachella: perché Dior ha vestito Sabrina Carpenter sul palco; Sabrina Carpenter si scusa dopo un passo falso. Ci sono Sabrina Carpenter, Madame, Geolier, tra i nuovi singoli del 17 aprilePopstar internazionali e soprattutto alcuni dei protagonisti del panorama nostrano tra i nuovi singoli ... msn.com Sabrina Carpenter strizza l'occhio a TarantinoContinua il periodo d'oro di Sabrina Carpenter. Pochi giorni fa, venerdì 10 aprile, è stata l'headliner della prima serata del Coachella Festival 2026. La vincitrice del Grammy alla Miglior interpreta ... rockol.it Se Justin Bieber ci ha mostrato il suo canale Youtube, Sabrina Carpenter si è presentata sul palco a bordo di una Cadillac rossa: notate differenze - facebook.com facebook [] Aggiornamento dalle storie di Rosé Ha assistito all’esibizione di Sabrina Carpenter al Coachella, Day1 #BLACKPINK # #ROSÉ # @numberoneHQ x.com