Ci sono Blanco Madame Meduza tra i nuovi singoli del 27 marzo

Il 27 marzo sono stati pubblicati numerosi singoli, tra cui spiccano quelli di artisti italiani e internazionali. Tra le uscite più attese ci sono brani con collaborazioni tra artisti come Blanco e Madame, oltre a nuove tracce di Meduza. Questi singoli sono stati annunciati come parte delle uscite principali della settimana, attirando l’attenzione del pubblico e dei media specializzati.

Tra i nuovi singoli del 27 marzo, rubano la scena gli artisti nostrani, che hanno dato vita ad inediti duetti pronti a scalare le classifiche primaveril Blanco feat. Elisa – Ricordi: Scritto anni fa dal cantautore bresciano, tra Londra e Parigi, Ricordi ha conservato intatta la sua urgenza espressiva, trovando la sua forma definitiva proprio nell’incontro in studio con Elisa, che ne amplifica profondità e risonanza emotiva. Madame – Ok: Il nuovo singolo arriva dopo Disincantto, primo brano estratto dal nuovo progetto discografico. OK è scritto da Madame e prodotto e composto da Bias Il pezzo parla dell’accondiscendenza, dall’incapacità di saper dire di no piuttosto che dire una sfilza di continui e ossessivi “ok”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ci sono Blanco, Madame, Meduza, tra i nuovi singoli del 27 marzo Articoli correlati Ci sono Harry Styles, Taylor Swift, Blanco tra i nuovi singoli 23 gennaioGrandi nomi ed attesissimi ritorni sulle scene musicali segnano il weekend con i nuovi singoli in uscita oggi 23 gennaio, pronti a scalare le... Ci sono Annalisa, Eros Ramazzotti, Emma tra i nuovi singoli del 13 marzoArchiviata la 76sima edizione del Festival di Sanremo, il weekend si presenta con un ricco bouquet di nuovi singoli e inediti featuring tra artisti... Approfondimenti e contenuti su Ci sono Blanco Madame Meduza tra i... Discussioni sull' argomento New Music Friday 27 marzo 2026: pagelle. Blanco, Tosca, Madame; È giunta mezzanotte, i singoli in uscita venerdì 27 marzo 2026: dai The Kolors a Blanco con Elisa; Madame torna con ‘Disincanto’, il suo nuovo singolo; Madame all’Alguer Summer Festival: il 18 agosto la tappa sarda del tour 2026. Ci sono Blanco, Madame, Meduza, tra i nuovi singoli del 27 marzoTra i nuovi singoli del 27 marzo, rubano la scena gli artisti nostrani, che ... msn.com New Music Friday 27 marzo: Tosca è la Golden Song, Madame torna forte, Blanco ed Elisa funzionano. Fred De Palma no. Le pagelle di AMI sono online. #NewMusicFriday #MusicaItaliana x.com "Ricordi" è il nuovo singolo di BLANCO feat. Elisa che precede l'uscita dell'album "MA'" - facebook.com facebook