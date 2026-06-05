Ci siamo | Vasco sale sul palco É tutto pronto per il maxi show | La notte magica dei 60mila

Alle 20.30, il palco è pronto nel parco urbano per il primo dei due concerti di Vasco Live 2026. Circa 60.000 persone sono presenti, pronte a seguire il concerto. L’ultima esibizione del rocker di Zocca in questa città risale al 1986. La serata si apre con le luci che illuminano il palco e i primi suoni della band.

Ci siamo. Questa sera il primo dei due concerti del Vasco Live 2026 al parco urbano. L’ultima volta del rocker di Zocca a Ferrara risale al 1986. Domani seconda data. Entrambe le serate sold out, con 60.000 spettatori per ciascuna. Date, orari e accesso. Apertura cancelli alle 12. Inizio concerto alle 20,45. Ingresso unico da via Canapa. I biglietti sono nominativi. Sarà richiesto un documento d’identità. Controlli su borse e zaini. Area evento. All’ingresso gli spettatori troveranno l’Urp Mobile del Comune, il punto info e accrediti, food & drink, merchandising e toilette. Al centro dell’area La Piazza, spazio pre-show con l’Infopoint del Comune, presidiato da 15 operatori per turno tra personale Urp e Iat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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