Noemi e Papi presentano il maxi show di Radio Bruno | sul palco anche Levante e Michielin

Notizia in breve

Noemi e Papi hanno presentato il maxi show di Radio Bruno a Riccione Music City 2026. Sul palco si sono esibite anche Levante e Francesca Michielin. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti italiani e un ospite internazionale. L'evento ha dato il via alla rassegna musicale prevista per l'edizione del 2026. La serata ha coinvolto pubblico e artisti, con esibizioni dal vivo e momenti di intrattenimento.