Noemi e Papi presentano il maxi show di Radio Bruno | sul palco anche Levante e Michielin
Noemi e Papi hanno presentato il maxi show di Radio Bruno a Riccione Music City 2026. Sul palco si sono esibite anche Levante e Francesca Michielin. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti italiani e un ospite internazionale. L'evento ha dato il via alla rassegna musicale prevista per l'edizione del 2026. La serata ha coinvolto pubblico e artisti, con esibizioni dal vivo e momenti di intrattenimento.
Riccione Music City 2026 apre le danze con i big della musica italiana e un super ospite internazionale. L'inaugurazione è firmata Yoga Radio Bruno Estate, il live televisivo di Radio Bruno che porta i grandi nomi della musica nel cuore delle maggiori città italiane. Il tour parte da Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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