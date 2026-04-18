Il sindaco di Modena ha confermato che sono in corso discussioni per organizzare un grande evento musicale nel 2027, in occasione dei 50 anni di carriera di un noto artista. Ha dichiarato che la città è pronta a festeggiare questo traguardo e ha sottolineato di aver già espresso questa volontà in precedenza. La proposta si basa sulla volontà di celebrare un momento significativo per l’artista e per la città stessa.

Modena, 18 aprile 2026 - “L'energia che il Komandante esprime nel suo post ci riempie di gioia. Sono in corso contatti da tempo e ho già avuto modo di esprimere la nostra volontà di celebrare i 50 anni di carriera a 10 anni dal concerto storico di Modena. Noi ci siamo, siamo pronti! Non c'è Modena senza Vasco e non c'è Vasco senza Modena". Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti il giorno dopo ‘l’appello’ del rocker di Zocca che sui social, celebrando concerto 'Modena Park', ha annunciato l'idea di un evento da oltre mezzo milione di persone per il cinquantesimo anniversario dall'inizio della sua carriera, che cadrà il prossimo anno. https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi concerto 2027 di Vasco a Modena? Il sindaco: “Noi ci siamo, pronti a festeggiare i suoi 50 anni di carriera”

Notizie correlate

Vasco Rossi e i 50 anni di carriera nel 2027: “Dopo il Modena Park una festa con oltre 500mila persone”Bologna, 17 aprile 2026 – “Per il 50esimo anniversario dall’inizio della storia… Voglio fare una festa diversa.

Vasco Rossi e la maxi festa per i 50 anni di carriera: “Voglio 500mila persone”“Per il 50º anniversario dall’inizio della storia voglio fare una festa diversa, per molte più persone… oltre 500.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Vasco Rossi oltre il Modena Park, verso il concerto dei record: 500mila persone e più di una notte, cosa ha in mente; Concerti Italia 2026: biglietti, date e live imperdibili del prossimo anno; Vasco Rossi e la maxi festa per i 50 anni di carriera | Voglio 500mila persone; Vasco Rossi vuole un concerto da record | Per i 50 anni di carriera cerco un luogo per 500 mila persone.

Maxi concerto 2027 di Vasco a Modena? Il sindaco: Noi ci siamo, pronti a festeggiare i suoi 50 anni di carrieraMezzetti non si è fatto attendere e ha risposto al post del rocker di Zocca che celebrando il Modena Park si è detto in cerca di un locale per un evento celebrativo da oltre mezzo milione di persone ... ilrestodelcarlino.it

Vasco Rossi e il sogno di un altro Modena Park per i 50 anni di carriera: «Ma non chiedetemi di rifarlo, vorrei una festa con 500mila persone in più giorni. Manca il locale»Nel 2027 ci sarà anche il decennale dello storico evento con 225mila paganti. Il sindaco: «Noi ci siamo e siamo pronti, non c'è Modena senza Vasco» ... corrieredibologna.corriere.it

Ci sono luoghi che non si lasciano solo guardare, ma che ti tolgono il respiro. A Modica, il Barocco si rivela così: una cartolina senza tempo incorniciata tra i vicoli, dove ogni pietra racconta una meraviglia antica. © 2026 Salvo Vasco Ph - facebook.com facebook

Vasco, 50 anni di carriera: “Non chiedetemi Modena Park. Voglio 500.000 persone e più di una sera” x.com