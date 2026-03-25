A Castel Goffredo, in provincia di Mantova, un'azienda si occupa di acquistare grandi quantità di pacchi provenienti da resi di acquisti online. Secondo quanto dichiarato, l'imprenditore acquista circa 200 tonnellate di pacchi di un colosso dell'e-commerce e li rivende a 4 euro al chilo, realizzando un fatturato annuo di circa 9,5 milioni di euro. I pacchi non vengono mai aperti prima della rivendita.

Che fine fanno i pacchi dei nostri resi degli acquisti online? A Castel Goffredo, in provincia di Mantova, c’è un’azienda che ha strutturato un intero modello di business attorno a queste giacenze. Roberto Zaltieri, 62 anni, è il titolare della Stock Italwear’s, un’impresa che nel 2025 ha registrato un fatturato di 9,5 milioni di euro acquistando e rivendendo merci esclusivamente a peso. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Zaltieri ha illustrato nel dettaglio i meccanismi logistici ed economici che regolano il mercato dell’invenduto, svelando le cifre dietro a un settore in forte espansione. L’azienda ritira di tutto, “ tranne il food: elettrodomestici, elettronica di consumo, casalinghi, scarpe, mobili, abbigliamento, cosmetici”, stipando gli articoli in 15. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Compro 200 tonnellate di pacchi di Amazon e li rivendo a 4 euro al chilo senza sapere cosa ci sia dentro, così fatturo 9,5 milioni all’anno. Non li spacchetto mai, ecco poi che fine fanno”: parla Roberto Zaltieri

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Una raccolta di contenuti su Roberto Zaltieri

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