Negli ultimi tempi si è diffusa tra alcune bambine l'abitudine di usare creme anti age fin dalla tenera età, spesso con l'assenso dei genitori. Questa pratica solleva preoccupazioni legate alla salute della pelle dei bambini, che risulta diversa rispetto a quella degli adulti. Recenti approfondimenti evidenziano come l'uso precoce di questi prodotti possa avere effetti nocivi. Una madre ha raccontato di aver lasciato sua figlia di 9 anni utilizzare le proprie creme anti age, senza ulteriori precauzioni.

L a pelle dei bambini è diversa da quella degli adulti. Lo sanno tutti. Eppure la mia amica sembra non preoccuparsene e permette a sua figlia di soli 9 anni di utilizzare le sue creme anti age. Quel che è peggio è che va a scuola con mia figlia e la sta condizionando. Da un po’ di tempo tra me e la mia bambina è iniziato un tira e molla perché continua a chiedermi libero accesso alle mie creme. E io non so davvero come fare a dirle ogni giorno no e sono quasi tentata dal cedere. Ma fanno davvero così male? Rossana Dormire bene, apparire meglio: il riposo che cura la pelle X Leggi anche › La dermatologa risponde. Cosmetici con pfsa: cosa sono e come proteggersi Risponde la professoressa Pucci Romano.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Creme anti age fin da piccolissime. È questa la pratica che si è diffusa tra le bambine spesso con il consenso dei genitori. Ma può rivelarsi davvero nociva. Ecco perché

Notizie correlate

“Pressione invasiva sulle bambine” e feste in spa: la nuova infanzia tra filtri, creme anti-age e compleanni con idromassaggioParte da Bruxelles, ma rischia di arrivare dritto nelle camerette (e nei beauty case) delle bambine di mezza Europa, il nuovo allarme sul marketing...

Creme antirughe al retinolo: quali scegliere per il miglior effetto anti-age sul visoIl retinolo è uno degli ingredienti di ultima generazione che troviamo sempre più spesso nei prodotti dedicati alla skincare soprattutto, quella...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: 10 creme antiage da uomo per prendersi cura del proprio viso.

È vero che usare le creme anti-age fin da adolescenti può ridurre i danni da invecchiamento cutaneo?Tra video di beauty routine e tutorial per la skincare quotidiana, oggi si parla molto di più rispetto al passato di quanto sia importante proteggere e prendersi cura della pelle: per molti l’uso ... ansa.it

Creme antirughe o anti-age: a cosa servonoIdratare e levigare la pelle: sono solo le due funzioni principali delle creme anti-age. Oltre a questo, sono in grado di intervenire sui segni provocati dal naturale scorrere del tempo. In che modo? alfemminile.com