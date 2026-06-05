Una giocatrice ha raggiunto la finale a Roland Garros dopo aver vinto la sua semifinale. Ha disputato nove partite senza pause tra i match. Durante la competizione, il suo staff ha adottato un’abitudine alimentare insolita per motivi di scaramanzia. La vittoria in semifinale le permette di proseguire nel torneo, ma resta da capire come recupererà prima della finalissima.

Come farà a recuperare dopo nove partite senza alcun giorno di riposo? Quale strana abitudine alimentare segue il suo staff per scaramanzia? Come ha gestito il malessere fisico durante il quarto turno? Cosa cambierà concretamente nella sua carriera l'ingresso nella top 20??? In Breve Salto dalla top 100 alla soglia della top 20 mondiale Nove partite disputate in circa tre settimane senza giorni di riposo Vittoria ottenuta dopo aver battuto la giocatrice Zheng Qinwen Routine d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Chwalinska vince la battaglia a Roland Garros: è in finale

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