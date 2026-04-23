Italiana trovata morta ad Amsterdam Ilenia Panzolini aveva 45 anni | fermato il compagno

Una donna italiana di 45 anni è stata trovata senza vita ad Amsterdam. La polizia ha fermato il suo compagno, che si trova attualmente sotto custodia. La notizia è stata riportata da un quotidiano locale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o sulle circostanze che hanno portato al fermo. La vicenda è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità olandesi.

Una donna di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta ad Amsterdam. A darne notizia è Il Messaggero, secondo cui il compagno si trova attualmente in stato di fermo. Originaria di Montefiascone, in provincia di Viterbo, la donna è stata rinvenuta senza vita venerdì sera all’interno di un’abitazione in Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt, nella zona est della città. Il ritrovamento. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, intorno alle 20 alcuni vicini avrebbero allertato la polizia che, giunta sul posto, ha trovato il corpo. Il compagno, 46 anni, è stato immediatamente fermato, mentre le indagini sono in corso. Le autorità invitano chiunque disponga di informazioni utili a contattare le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, aveva 45 anni ed era originaria del Viterbese. Fermato il compagno Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidioUna donna italiana di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta in casa ad Amsterdam. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La storia di Pamela Genini, l’ex fidanzato sentito per 12 ore: Gli inquirenti mi credono e mi fanno collaborare; Hormuz, l'Iran attacca tre navi cargo nello Stretto. La Euphoria incagliata, le altre due sequestrate. Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidioUna donna di 45 anni è stata trovata morta in casa ad Amsterdam, la vittima si chiamava Ilenia Panzolini. Il corpo della 45enne, originaria di Montefiascone, in provincia di Viterbo, è stato rinvenuto ... fanpage.it Italiana trovata morta ad Amsterdam, Ilenia Panzolini aveva 45 anni: fermato il compagnoLa donna è stata rinvenuta senza vita venerdì sera all'interno di un'abitazione nella zona est della città. I vicini hanno allertato la polizia L'articolo Italiana trovata morta ad Amsterdam, Ilenia P ... msn.com Leggo. . Si chiamava Ilenia Panzolini, era originaria di Montefiascone ed è stata trovata morta ad Amsterdam. Il marito è in stato di fermo. La 45enne è stata trovata senza vita venerdì sera all'interno di un'abitazione in Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt - facebook.com facebook Ilenia Panzolini morta ad Amsterdam: ipotesi femminicidio, fermato il compagno roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com