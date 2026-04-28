Lucca bambina di 11 anni trovata morta in casa nella Piana

Una bambina di 11 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio di oggi nella sua casa a Porcari, in provincia di Lucca. La notizia si è diffusa rapidamente tra i vicini e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte o sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

(Adnkronos) – Una bambina di 11 anni è stata trovata morta nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile, nella sua abitazione a Porcari, nella Piana di Lucca. L’allarme è scattato alle 17.40. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza; attivato anche l’elisoccorso, poi non utilizzato. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Secondo prime informazioni, ancora da verificare, il decesso potrebbe essere riconducibile a impiccagione. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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