Choc al liceo militare Prof ricatta gli alunni per costringerli a molestie sessuali
Un insegnante del liceo militare Teulié di Milano è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver minacciato sette studenti, costringendoli a compiere molestie sessuali. Le minacce erano volte a ottenere favori in vista degli esami. Le indagini hanno portato alla misura cautelare, dopo che sono emersi i comportamenti del docente e le pressioni esercitate sugli studenti. La procura ha avviato verifiche su eventuali altri episodi.
«Non stai facendo il bravo cucciolone, installa Telegram». Milano. Scuola Militare Teulié. Due secoli di storia, corridoi tirati a lucido, divise impeccabili, disciplina ferrea. Ragazzi tra i 17 e i 18 anni che marciano, studiano, si preparano alla maturità e a una futura carriera nelle Forze armate. Un circuito verticale e gerarchico in cui il giudizio di un docente può pesare più di quanto accada in un normale liceo. In questo microcosmo la Procura di Milano colloca una storiaccia in cui la cifra penale, almeno secondo l’impostazione accusatoria, non sarebbe soltanto quella della sessualità o dell’invadenza fisica, ma soprattutto quella dell’abuso di potere. 🔗 Leggi su Laverita.info
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