choc al liceo militare prof ricatta gli alunni per costringerli a molestie sessuali

Notizia in breve

Un insegnante del liceo militare Teulié di Milano è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver minacciato sette studenti, costringendoli a compiere molestie sessuali. Le minacce erano volte a ottenere favori in vista degli esami. Le indagini hanno portato alla misura cautelare, dopo che sono emersi i comportamenti del docente e le pressioni esercitate sugli studenti. La procura ha avviato verifiche su eventuali altri episodi.