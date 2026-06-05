Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa ha rinviato a giudizio un insegnante accusato di molestie sessuali a scuola. L’insegnante, sospettato di aver compiuto abusi su uno studente, ha negato le accuse e afferma di voler dimostrare la propria innocenza. La decisione arriva dopo l’esame degli atti e delle testimonianze raccolte nel corso delle indagini. La prossima udienza è fissata per un’udienza dibattimentale.

Pontedera (Pisa), 5 giugno 2026 – Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa ha disposto il rinvio a giudizio del professore accusato di violenza sessuale e molestie nei confronti di una studentessa, all’epoca dei fatti minorenne, e di condotte inopportune nei confronti di altre due studentesse. Un caso che quando emerse destò clamore in Valdera. I fatti in questione - lo ricordiamo - sarebbero accaduti nell’anno scolastico 2021-22, in un istituto superiore della città di Pontedera. Il 60enne fu fermato lo scorso anno dagli agenti di polizia all’interno della scuola dove insegnava e condotto alla propria abitazione agli arresti domiciliari: misura cautelare che da mesi è stata revocata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Lanazione.it - Molestie sessuali a scuola, prof rinviato a giudizio. “Smonteremo le accuse”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arrestato prof della scuola militare Teuliè, le violenze sessuali su 7 allievi: il ricatto e le molestie per non farsi bocciare alla MaturitàUn insegnante di italiano della scuola militare «Teuliè» di Milano è stato arrestato.

Le accuse di molestie sessuali mosse da Blake Lively contro Justin Baldoni sono state respinte. Rimangono le accuse di ritorsione, processo al via il 18 maggioLe accuse di molestie sessuali avanzate da Blake Lively contro Justin Baldoni sono state respinte dal tribunale.

Temi più discussi: Milano, arrestato docente della scuola militare Teuliè per violenza sessuale; Violenze sessuali alla scuola militare di Milano, arrestato un professore; Abusi sessuali su allievi della scuola militare Teulié, arrestato un professore; Milano, abusi sessuali alla Teuliè: arrestato professore di italiano della scuola militare.

Milano, abusi sessuali alla Teuliè:arrestato professore di italiano della scuola militare Arrestato a scuola un milanese di 48 anni, commissario interno all'esame di Stato: avrebbe costretto sette alunni a subire le sue molestie minacciando di ostacolarli agli esa x.com

Molestie sessuali a scuola, prof rinviato a giudizio. Smonteremo le accuseLa decisione del Gip del Tribunale di Pisa nei confronti del 60enne insegnante arrestato un anno fa dalla polizia. I fatti risalirebbero all’anno scolastico 2021-’22 ... lanazione.it

Abusi a scuola militare: arrestato un docenteLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Abusi a scuola militare: arrestato un docente pubblicato il 5 Giugno 2026 a firma di FQ ... ilfattoquotidiano.it

Fantasy amichevole per la scuola media inferiore reddit