Il tecnico dell'Inter ha dichiarato di aver temuto un esonero, ma il club ha deciso di rinnovargli il contratto fino al 2028. Ha anche affermato di aver ancora motivazioni e di aver vissuto un mercato difficile, definendolo un'agonia. Riguardo alla Champions League, ha detto che non deve diventare un'ossessione. Inoltre, ha spiegato che non è stato possibile trattenere il giocatore Dumfries.

L’ annuncio è pura forma, la sostanza è che Cristian Chivu ha allungato fino al 2028 il contratto nerazzurro: premio strameritato all’allenatore dobletista. Tra il bilancio sull’Inter che è stata e i propositi sull’Inter che sarà, il tecnico romeno parla dal decimo piano della sede di Viale della Liberazione, un attimo prima di partire per le ferie. Chivu, allora è vero quello che dice il presidente Marotta: resterà all’Inter più lei di lui? "Se non perdo tre partite di fila, forse. (ride, nda). Bastano quelle e c’è il rischio che me ne vada a casa prima. Scherzi a parte, questa è la realtà del calcio, io l’ho accettata da tempo: ho capito perché ai giocatori si fanno cinque anni di contratto e agli allenatori solo due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Chivu: "Inter, ho ancora fame. Temevo l'esonero, il club mi ha protetto. Il mercato? un'agonia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lazio Inter 0-3: finisce qui! La squadra di Chivu ha ancora fameAlle 18 si è giocata all’Olimpico di Roma la sfida tra Lazio e Inter, valida per il 36° turno di Serie A 2025/26.

Chivu Inter, Mandela Keita: «Chivu mi ha insegnato a credere in me. Non posso fare altro che…»Mandela Keita ha parlato di come il suo allenatore abbia influenzato la sua crescita, affermando che si è sentito incoraggiato a credere nelle...

Temi più discussi: Inter-Chivu, manca solo l'annuncio: rinnovo di contratto fino al 2028; Inter, intesa con Chivu per il rinnovo: firma fino al 2028 con adeguamento dell'ingaggio; Inter, Chivu: Lautaro è speciale, tra i migliori della storia del club; Inter, Chivu ha convinto Mkhitaryan: addio al calcio rinviato, resta fino al 2027 con ingaggio ridotto.

INTER - Dimarco: Con Chivu ho ritrovato la scintilla persaFederico Dimarco, terzino dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Cbs Sport Golazo: Chivu è stato molto importante anche perché durante l'anno ci sono stati dei momenti in cui magari non vincevi un ... napolimagazine.com

Inter-Chivu, manca solo l'annuncio: rinnovo di contratto fino al 2028Nel VIDEO Andrea Paventi fa il punto della situazione in casa Inter e in particolare sulla visita di oggi di Christian Chiviu nella sede nerazzurra. Ancora non è stato comunicato il rinnovo del contra ... sport.sky.it

Oggi, alle 18, a #Bologna, saluteremo l' #Inter. Da tifoso, ringrazio società, squadra e calciatori per la lunga e bella avventura, grazie alla quale ho dimenticato le delusioni della fine della passata stagione. Conquistare sia lo Scudetto che la Coppa Italia si x.com

La prima stagione di Christian Chivu come allenatore dell'Inter: Scudetto Coppa Italia primo double di campionato dal 2010 Grande mister. Festa di upvote per Chivu! reddit