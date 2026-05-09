Lazio Inter 0-3 | finisce qui! La squadra di Chivu ha ancora fame
Alle 18 si è giocata all’Olimpico di Roma la sfida tra Lazio e Inter, valida per il 36° turno di Serie A 202526. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore dell’Inter. La squadra allenata da Chivu ha portato a casa i tre punti, confermando il proprio stato di forma. I tifosi sugli spalti hanno assistito a un incontro intenso e senza esclusioni di colpi.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A 202526. I biancocelesti, reduci dalla vittoria per 1 a 2 contro la Cremonese e all’8° posto in classifica con 51 punti ospitano i freschi Campioni d’Italia. I nerazzurri, reduci dal successo per 2 a 0 contro il Parma che li ha laureati campioni, comandano la classifica con 82 punti. Si tratta dell’antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio, sempre tra nerazzurri e biancocelesti.🔗 Leggi su Internews24.com
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