Lazio Inter 0-3 | finisce qui! La squadra di Chivu ha ancora fame

Alle 18 si è giocata all’Olimpico di Roma la sfida tra Lazio e Inter, valida per il 36° turno di Serie A 202526. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore dell’Inter. La squadra allenata da Chivu ha portato a casa i tre punti, confermando il proprio stato di forma. I tifosi sugli spalti hanno assistito a un incontro intenso e senza esclusioni di colpi.

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