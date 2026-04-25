Mandela Keita ha parlato di come il suo allenatore abbia influenzato la sua crescita, affermando che si è sentito incoraggiato a credere nelle proprie capacità grazie a lui. Ha anche aggiunto che, seguendo i consigli ricevuti, si impegna quotidianamente per migliorare. Le sue parole sono state riportate in occasione di un intervento pubblico dedicato alla sua esperienza nel club.

di Andrea Greco Chivu Inter, Mandela Keita: «Chivu mi ha insegnato a credere in me. Non posso fare altro che.». Segui le ultimissime. Mandela Keita, centrocampista del Parma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha commentato positivamente i trascorsi in Emilia sotto la guida di Cristian Chivu in panchina. Le sue parole sull’attuale allenatore dell’Inter. CUESTA E CHIVU – « Cuesta? Prima di cominciare a Parma ci siamo sentiti al telefono e non abbiamo parlato di calcio ma di vita. Mi ha fatto subito un’ottima impressione. Chivu? Mi ha insegnato a credere in me. Non posso che ringraziarlo » PARMA E FUTURO – «Amo la tranquillità e la gentilezza della gente.🔗 Leggi su Internews24.com

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