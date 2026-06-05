Chivu e quel rapporto con Stankovic quasi da padre | ora il ritorno all’Inter per continuare a crescere insieme

Un ex calciatore ha annunciato il ritorno all’Inter, dove aveva giocato in passato. Il giocatore ha un rapporto stretto con un ex compagno, ora allenatore, considerato quasi una figura paterna. La scelta di tornare è motivata dal desiderio di proseguire il percorso di crescita professionale. L’allenatore ha espresso fiducia nel giocatore, che si unisce alla squadra con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni.

di Paolo Moramarco Chivu e quel rapporto con Stankovic quasi da padre: Ora torna a Milano, tra fiducia del tecnico e percorso di crescita consapevole. Il ritorno di Aleksandar Stankovic all’ Inter non è solo un’operazione di mercato, ma la naturale conclusione di un percorso iniziato anni fa nel settore giovanile nerazzurro. Per Cristian Chivu, il centrocampista è sempre stato considerato “come un figlio”, un’espressione pronunciata più volte dal tecnico romeno per ribadire stima e affetto nei confronti del giocatore, cresciuto sotto la sua guida sin dai primi anni. Durante la stagione al Club Brugge, tra Champions League e Pro League, Stankovic ha attirato l’attenzione per le sue qualità, confermando quanto già noto a Chivu e agli scout nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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