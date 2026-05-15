Mercato Inter inizia la programmazione per continuare a vincere | dal rinnovo di Chivu al futuro di Stankovic
L'Inter ha avviato le operazioni di mercato con l'obiettivo di mantenere la competitività. La società ha confermato il rinnovo di contratto per un difensore, mentre sta valutando possibili acquisti provenienti dalla Premier League e da altri campionati. Tra le strategie in corso, ci sono anche approfondimenti sul futuro di un tecnico che attualmente ricopre il ruolo di allenatore. La squadra, reduce da due trofei vinti, si prepara a rafforzarsi per la prossima stagione.
di Francesco Aliperta Mercato Inter, con due trofei in bacheca, i nerazzurri blindano Chivu e preparano colpi mirati tra Premier League e nuovi talenti. L’Inter chiude una stagione trionfale con Scudetto e Coppa Italia, ma la dirigenza è già proiettata verso il 2026. Secondo quanto riportato da Libero, il club gode di ottima salute finanziaria e solidità progettuale: « Un altro utile è previsto anche per giugno 2026, con le stime che anticipano un attivo che si attesterà tra i 5 e i 10 mln. Nel mentre della dura scalata, l’Inter resta competitiva e vince sul campo ». La strategia di Oaktree prevede un compromesso tra profili pronti e giovani promesse, evitando i rischi di una rosa troppo acerba. 🔗 Leggi su Internews24.com
Mercato InterOfferta Inviata! Top Player in Scadenza! Assalto di MAROTTA
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