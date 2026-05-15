Mercato Inter inizia la programmazione per continuare a vincere | dal rinnovo di Chivu al futuro di Stankovic

L'Inter ha avviato le operazioni di mercato con l'obiettivo di mantenere la competitività. La società ha confermato il rinnovo di contratto per un difensore, mentre sta valutando possibili acquisti provenienti dalla Premier League e da altri campionati. Tra le strategie in corso, ci sono anche approfondimenti sul futuro di un tecnico che attualmente ricopre il ruolo di allenatore. La squadra, reduce da due trofei vinti, si prepara a rafforzarsi per la prossima stagione.

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