Inter Chivu ritrova Bisseck | ritorno da titolare con gol a Torino

L'excalciatore ha ritrovato il compagno di squadra, tornato in campo dal primo minuto contro il Torino e autore di una rete. Nel frattempo, i media hanno confermato la presenza in formazione di alcuni giocatori chiave, tra cui Lautaro Martinez, Dumfries, Bastoni e Calhanoglu. La partita si è svolta in un clima di attesa per le scelte tecniche e le prestazioni dei vari interpreti in campo.

Mentre Lautaro Martinez, insieme a Dumfries, Bastoni e Calhanoglu, come confermato da Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Torino-Inter 2-2, continuano a fare i conti, in misura diversa, con acciacchi fisici che ne limitano il rendimento, di particolare rilievo è stato il ritorno dal primo minuto, dopo oltre un mese, di Yann Bisseck, che si era infortunato ai flessori della coscia destra durante l’ultima sosta delle nazionali. Allo stadio dei granata, il difensore tedesco ha offerto una prestazione di grande spessore, imponendosi con autorevolezza e solidità: un 6,5 in pagella che, al di là del 2-2 finale, certifica l’impatto positivo della sua prova, impreziosita da uno splendido colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, valso il momentaneo 0-2.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Chivu ritrova Bisseck: ritorno da titolare con gol a Torino Notizie correlate Inter Roma, Chivu ritrova Mkhitaryan ma perde Bisseck: le ultime sulle scelte di formazione per il big matchdi Lorenzo VezzaroInter Roma, l’armeno torna a disposizione per il match di Pasqua: il difensore tedesco resterà ai box: le ultime sulle scelte di... Milan Inter, Chivu studia le mosse per il derby: in centrocampo possibile ritorno da titolare per Calhanoglu!Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A: l'Inter frena con il Toro, Chivu ad una vittoria dal titolo; Sky - Inter-Como: Lautaro e Bastoni out, Bisseck recuperato. Chivu con il miglior 11 possibile; Le probabili formazioni di Torino-Inter; L'Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2. Serie A: l'Inter frena con il Toro, Chivu ad una vittoria dal titoloTorino-INTER 0-1! Rete di Thuram. Dimarco pennella per Thuram, il francese insacca di testa. Torino-INTER 0-2! Rete di Bisseck. Corner battuto da Dimarco, colpo di testa vincente di Bisseck. TORINO-I ... ansa.it Il Toro rimonta due gol all'Inter, Chivu ad una vittoria dallo scudettoL’Inter scappa sul 2-0, il Torino riesce a riprenderla in nove minuti: Thuram e Bisseck lanciano i nerazzurri, Simeone e Vlasic (su rigore) firmano il ... gds.it Lega Serie A Inter Le info https://www.sslazio.it/it/news/biglietteria/serie-a-enilive-or-lazio-inter-la-vendita-dei-tagliandi-b #LazioInter #AvantiLazio - facebook.com facebook Inter-Verona è la partita da dove ha avuto origine, probabilmente, l'inchiesta che sta investendo il calcio italiano. Inter-Verona è la partita del contatto tra Bastoni e Duda in area di rigore nell'azione del gol del 2-1 di Frattesi ma è anche: 1) La partita del gol x.com