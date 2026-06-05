Cristian Chivu ha dichiarato di aver pensato all’esonero dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus. Ha inoltre commentato la situazione di Dumfries, affermando che l’Inter non poteva fermarlo, e ha definito Bastoni un campione della squadra. Le sue parole riguardano la stagione appena conclusa e le operazioni di mercato in corso.

L’allenatore dell’Inter campione d’Italia in carica, Cristian Chivu, ha detto la sua sulla stagione appena conclusa e sul mercato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu ha tracciato un bilancio della sua prima stagione alla guida dell’Inter, conclusasi con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, per poi soffermarsi su alcuni temi di mercato riguardanti Dumfries, Bastoni e Palestra. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano SULLA SUA PERMANENZA E IL FUTURO DELL’INTER – «Se non perdo tre partite di fila, forse. (ride, nda). Bastano quelle e c’è il rischio che me ne vada a casa prima. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chivu dice tutto: «Dopo i KO con Udinese e Juve ho pensato all’esonero. Dumfries? L’Inter non poteva fermarlo, Bastoni un nostro campione»

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CRISTIAN CHIVU INTERVISTA POST UDINESE INTER:SIAMO UN GRANDE GRUPPO, STIAMO FACENDO GRANDI...

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