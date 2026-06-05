Chivu dice tutto | Dopo i KO con Udinese e Juve ho pensato all’esonero Dumfries? L’Inter non poteva fermarlo Bastoni un nostro campione

Da calcionews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cristian Chivu ha dichiarato di aver pensato all’esonero dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus. Ha inoltre commentato la situazione di Dumfries, affermando che l’Inter non poteva fermarlo, e ha definito Bastoni un campione della squadra. Le sue parole riguardano la stagione appena conclusa e le operazioni di mercato in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’allenatore dell’Inter campione d’Italia in carica, Cristian Chivu, ha detto la sua sulla stagione appena conclusa e sul mercato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu ha tracciato un bilancio della sua prima stagione alla guida dell’Inter, conclusasi con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, per poi soffermarsi su alcuni temi di mercato riguardanti Dumfries, Bastoni e Palestra. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano SULLA SUA PERMANENZA E IL FUTURO DELL’INTER –   «Se non perdo tre partite di fila, forse. (ride, nda). Bastano quelle e c’è il rischio che me ne vada a casa prima. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

chivu dice tutto dopo i ko con udinese e juve ho pensato all8217esonero dumfries l8217inter non poteva fermarlo bastoni un nostro campione
© Calcionews24.com - Chivu dice tutto: «Dopo i KO con Udinese e Juve ho pensato all’esonero. Dumfries? L’Inter non poteva fermarlo, Bastoni un nostro campione»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CRISTIAN CHIVU INTERVISTA POST UDINESE INTER:SIAMO UN GRANDE GRUPPO, STIAMO FACENDO GRANDI...

Video CRISTIAN CHIVU INTERVISTA POST UDINESE INTER:SIAMO UN GRANDE GRUPPO, STIAMO FACENDO GRANDI...

Notizie e thread social correlati

Chivu alla Gazzetta dello Sport: «Abbiamo imparato a reagire. L’esonero? Ci ho pensato, ma la società mi ha sostenuto. Ecco cosa rispondo su Dumfries, Bastoni e Palestra»L’allenatore dell’Inter ha dichiarato di aver appreso a reagire durante la stagione, che si è conclusa con la conquista di due trofei.

Chivu Inter, Momblano: «C’è un Chivu prima e un Chivu dopo Kalulu-Bastoni»In una recente analisi, uno degli esperti ha commentato come la presenza di due difensori, Kalulu e Bastoni, abbia modificato il rendimento di un ex...

Temi più discussi: Chivu: Inter, ho ancora fame. Temevo l'esonero, il club mi ha protetto. Il mercato? Un'agonia; Inter, tutto su Palestra: pressing Chivu. L’Atalanta dice no a Frattesi: ecco la richiesta; Chivu: Dobbiamo essere pronti ad avere l'alternativa di Dumfries, Palestra? Non posso parlarne...; Chivu rivela quando ha temuto l'esonero, la strategia dell'Inter sul mercato e lancia la sfida: Voglio vincere sempre.

chivu dice tutto dopoInter, Chivu: Abbiamo ancora fame. Dumfries? Troveremo un'alternativaIn attesa dell'annuncio ufficiale del rinnovo con il club nerazzurro, l'allenatore ha rilasciato due interviste, alla Gazzetta e al Corriere, in cui ha affrontato da un lato i temi più calcistici, dal ... sport.sky.it

chivu dice tutto dopoChivu: Dumfries, Palestra, il mercato: dico tutto! Dopo Udinese e Juve temevo l’esonero ma…Lunga intervista concessa da Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: ecco le sue dichiarazioni ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web