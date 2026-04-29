Chivu Inter Momblano | C’è un Chivu prima e un Chivu dopo Kalulu-Bastoni

In una recente analisi, uno degli esperti ha commentato come la presenza di due difensori, Kalulu e Bastoni, abbia modificato il rendimento di un ex calciatore e attuale commentatore. Secondo quanto riferito, infatti, si può distinguere un periodo precedente all'inserimento di questi difensori e uno successivo, con differenze evidenti nella fase difensiva della squadra. La discussione si focalizza sull’impatto di questi giocatori sui cambiamenti tattici e sulle prestazioni complessive.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Luca Momblano è stato intervistato ai microfoni di CalcioNews24. Il noto giornalista, commentatore e opinionista ha toccato diversi argomenti: OBIETTIVI E PROCLAMI: IL PARAGONE CON SPALLETTI E ALLEGRI — «Vorrei però ricordare che Spalletti quando si siede sulla panchina della Juve a stagione in corso e in parte compromessa a livello di corsa scudetto, la parola scudetto nella prima conferenza stampa la cita. Poi c’è un’opera di realismo durante la stagione visto che appena è partito Spalletti non è riuscito a fare subito filotto e poi passi per pazzo se parli di scudetto stando a -15 dalla prima.🔗 Leggi su Internews24.com

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Inter-Juve in sintesi : C’è un po’ di rabbia #inter #juve #seriea #kalulu

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