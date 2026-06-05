L’allenatore dell’Inter ha dichiarato di aver appreso a reagire durante la stagione, che si è conclusa con la conquista di due trofei. Ha ammesso di aver pensato all’esonero, ma di aver ricevuto sostegno dalla società. Ha anche risposto a domande su alcuni giocatori, tra cui Dumfries, Bastoni e Palestra. La sua intervista è stata rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

di Francesco Aliperta Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, rivivendo la stagione nerazzurra culminata con ben due trofei. Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, analizzando il momento della sua squadra e le prospettive future. L’allenatore non si è nascosto, toccando ogni aspetto del mondo nerazzurro. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SULLA SUA PERMANENZA E IL FUTURO DELL’INTER – «Se non perdo tre partite di fila, forse. (ride, nda). Bastano quelle e c’è il rischio che me ne vada a casa prima. Scherzi a parte, questa è la realtà del calcio, io l’ho accettata da tempo: ho capito perché ai giocatori si fanno cinque anni di contratto e agli allenatori solo due. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu alla Gazzetta dello Sport: «Abbiamo imparato a reagire. L’esonero? Ci ho pensato, ma la società mi ha sostenuto. Ecco cosa rispondo su Dumfries, Bastoni e Palestra»

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