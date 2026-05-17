In questa fase del calciomercato, l'attenzione si concentra sulla possibile partenza di Dumfries e sulle ripercussioni che potrebbe avere sulla rosa dell'Inter. La trattativa riguarda un’eventuale trasferimento che dipenderebbe dalla clausola presente nel contratto del giocatore, con molte incognite ancora da chiarire. Nel frattempo, il ruolo di terzino sinistro viene rafforzato da Dimarco, considerato il miglior nerazzurro della stagione, al di là delle prestazioni di Lautaro. La situazione rimane in evoluzione e soggetta a ulteriori sviluppi.

2026-05-16 08:35:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: A sinistra Dimarco, ovvero colui che è stato il miglior nerazzurro della stagione, al di là del solito Lautaro. Dall’altra Dumfries, capace di essere determinante anche in un’annata condizionata da uno stop di 4 mesi per un guaio alla caviglia. Difficile, se non impossibile, trovare una coppia di esterni migliore. Ovvio, quindi, che l’Inter sarebbe ben felice di poter contare su entrambi anche nella prossima stagione. Nessun dubbio, in questo senso, per il mancino milanese, 29 anni da compiere a novembre e contratto in scadenza nel 2027, di cui presto verrà discusso il prolungamento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Inter, l’assalto a Palestra dipende da Dumfries: l’incertezza legata alla clausola

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