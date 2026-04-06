L’allenatore del Genoa ha commentato la preparazione della partita, spiegando di aver studiato il modo migliore di contrastare Boga, anche se sapeva che potrebbero esserci variabili inaspettate. Ha inoltre espresso sorpresa e gratitudine per l’applauso ricevuto dallo stadio, considerandolo un gesto gradito. Prima del calcio d’inizio, ha anche menzionato il rapporto positivo con l’allenatore avversario, sottolineando il buon rapporto tra i due tecnici.

di Luca Fioretti De Rossi: «Ho preparato la gara su Boga ma sapevamo poteva cambiare qualcosa». Le parole dell’allenatore del Genoa prima della sfida di oggi. De Rossi è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Juve e Genoa. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Se avessi la certezza che mettendo tanti difensori forse l’avrei fatto ma sono convinto non sia quella la strada. Avremmo meritato forse qualche punto in più ma andandoli a prendere alto possiamo fare bene » BOGA – « Ho preparato la partita su Boga ma gli attaccanti erano 78 e poteva cambiare qualcosa. È un bomber e ci... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Rossi: «Ho preparato la gara su Boga ma sapevamo poteva cambiare qualcosa. Non mi aspettavo l’applauso dello Stadium, mi ha fatto piacere. Spalletti? Ci vogliamo bene»

Calafiori da Cattelan: «Mi piacerebbe tornare alla Roma, ho lasciato qualcosa a metà. De Rossi mi ha aiutato tanto»De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato...

Spalletti a Sky: «La squadra ha fatto molto bene. Boga mi ha soddisfatto. Cambiaso? Il suo compito è molto chiaro»di Redazione JuventusNews24Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese Juve.

Si parla di: De Rossi sulla Nazionale: Parlano anche macellai e pizzicagnoli. Giovani? Si generalizza; Toto-ct della Nazionale: tutti i nomi e cos\'hanno già detto Allegri, Gasp, Inzaghi e De Rossi.

Roma-Genoa 3-1, De Rossi: Ho riassaporato vecchie emozioni ma sono amareggiato per la sconfittaRoma – Niente da fare, Gasp e la Maggica restano due ostacoli insormontabili per il Grifone. Che incassa all’Olimpico una nuova sonora sconfitta, confermando la tradizione che vede il Genoa non avere ... ilsecoloxix.it