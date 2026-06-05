Chivu ha spiegato di aver compreso l'importanza di formare un gruppo fin dall’esperienza da allenatore. Ha sottolineato di aver scelto di supportare Bastoni in difesa, evitando di lasciarlo isolato durante le partite. L’ex calciatore ha anche condiviso alcuni aspetti della sua infanzia e del rapporto con i giocatori, senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata sulle dinamiche di squadra e sulla gestione dei singoli calciatori.

di Francesco Aliperta Chivu, intervistato al Corriere della Sera, ha parlato della sua infanzia, del rapporto con i suoi calciatori e quella difesa a spada tratta per Bastoni. È stata una giornata di interviste quella di ieri per Cristian Chivu. Oltre a quelle uscite per Dazn e La Gazzetta dello Sport, il tecnico ne ha realizzata un’altra con il Corriere della Sera, inizialmente incentrata sull’infanzia e gli esordi, poi sull’avventura in nerazzurro. L’allenatore ha aperto il cassetto dei ricordi, ripercorrendo i primi passi nel mondo del calcio. SULLA SUA INFANZIA E I PRIMI CALCI AL PALLONE – «Ero un bam­bino felice. Avevo poche cose, quelle con­sen­tite dal regime comu­ni­sta in Roma­nia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu al Corriere della Sera: «Da alle­na­tore so quanto è importante creare un gruppo. La difesa a Bastoni? Non potevo lasciarlo solo»

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