Inter vertice Chivu-Marotta | addio Bastoni per la difesa a quattro

Nella giornata di oggi si sono svolti incontri tra i vertici dell’Inter e il direttore generale, con un focus sulla strategia futura della squadra. La discussione ha coinvolto anche il cambio di modulo difensivo, con l’obiettivo di abbandonare la difesa a quattro. Tra le decisioni prese, si parla di un possibile addio di un difensore chiave, nell’ambito di una rimodulazione complessiva del progetto tecnico per le stagioni a venire.

L’ Inter pianifica il sorpasso strategico per la stagione 20262027 partendo da un radicale cambio di pelle tattico. Mentre il “blocco nerazzurro” si gioca il pass mondiale con la Nazionale di Gattuso, ad Appiano è andato in scena un vertice ad alta tensione tra il tecnico Cristian Chivu, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Il tecnico rumeno, forte di una bacheca che potrebbe arricchirsi di Scudetto e Coppa Italia entro maggio, ha dettato le condizioni per il rebranding della rosa: la priorità è il passaggio alla difesa a quattro, modulo ritenuto imprescindibile per competere con i top club in Champions League. Il perno della rivoluzione finanziaria è Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, vertice Chivu-Marotta: addio Bastoni per la difesa a quattro Articoli correlati Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Caso Bastoni, le parole di Marotta e Ranocchia in difesa del giocatore nerazzurro Inter Atalanta, emergenza in difesa per Chivu: Bastoni verso il forfait. Le ultimedi Redazione Inter News 24 Inter Atalanta si preannuncia una sfida complessa per i nerazzurri, che dovranno fare i conti con l’assenza quasi certa di...