Un dirigente del settore sportivo ha incontrato la dirigenza del club per discutere strategie e obiettivi futuri. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alla formazione, alle modalità di lavoro e alle possibili variazioni tattiche, tra cui l'adozione di una difesa a quattro. La riunione si inserisce in un percorso di pianificazione a medio termine.

Inter News 24 Mercato Inter, Chivu incontra la dirigenza per programmare il futuro: tra presente, obiettivi futuri e. cambi tattici. Il futuro dell’ Inter entra nel vivo. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni è previsto un incontro interlocutorio tra Cristian Chivu, la dirigenza e la proprietà. Il vertice « servirà a gettare le basi per la prossima estate, in attesa ovviamente di capire come finirà la stagione ». L’obiettivo comune è consolidare il percorso intrapreso, sperando che i risultati sul campo portino in dote nuovi trofei nella bacheca del club. Le ambizioni sono chiare: « Lo scudetto ed eventualmente anche la Coppa Italia sarebbero la base di partenza giusta per continuare a costruire ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Chivu mette le basi per la rivoluzione: summit con la dirigenza. Gli obiettivi e… la difesa a quattro

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#Inter Obiettivo di mercato Tarik #Muharemovic Valore di mercato: 20 milioni Scadenza contratto: Giugno 2031 Età: classe 2003 Squadra attuale: #Sassuolo Ruolo: difensore centrale Piede: sinistro Altezza: 1,92 m Nazionalità: #Bosnia - facebook.com facebook

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