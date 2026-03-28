Durante le trattative di calciomercato, un ex giocatore ha comunicato alla dirigenza nerazzurra una richiesta legata al futuro della squadra. La sua proposta riguarda modifiche alla formazione e alla strategia offensiva, con l’obiettivo di rendere la squadra più imprevedibile. La richiesta si inserisce nel quadro delle mosse di mercato in corso, che coinvolgono diversi aspetti della rosa e della pianificazione tecnica.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Chivu ha indicato chiaramente la via per il futuro dei nerazzurri, portando nuovi strappi alla manovra offensiva. Mentre la stagione dei campioni d’Italia entra nel vivo con l’obiettivo scudetto saldamente nel mirino, la società milanese ha già iniziato a pianificare le mosse per la prossima estate. Il fulcro del calciomercato dell’Inter sarà rappresentato da un sostantivo preciso: imprevedibilità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi alla guida della prima squadra, ha avanzato una richiesta specifica ai propri vertici societari per modellare una formazione meno ingessata e più dinamica rispetto a quella attuale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, la richiesta di Chivu alla dirigenza per una squadra imprevedibile

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