A Chivasso è ripresa la raccolta fondi per le borse di studio Pinuccia Bagnaschi. Le cinque studentesse che hanno già ricevuto il sostegno hanno ricevuto contributi destinati a coprire spese scolastiche e trasporti. La campagna mira a sostenere ulteriori studenti attraverso donazioni. Le domande principali riguardano come iPad e abbonamenti ai trasporti possano influenzare il percorso scolastico degli studenti.

Come possono iPad e abbonamenti ai trasporti cambiare il futuro degli studenti?. Chi sono le cinque studentesse che hanno già ricevuto il sostegno?. Perché il merito scolastico non può prescindere dalle condizioni economiche iniziali?. Come si trasforma la memoria di una donna in aiuto concreto?.? In Breve Prima edizione ha erogato cinque borse da 500 euro ciascuna. Beneficiarie: Dina Hribi, Mam Diara Wade, Marta Aruga, Ngore Ngom, Sokhlamaye Nguer. Fondi utilizzati per iPad, e-reader, trasporti e lezioni private. Nuova edizione prevista per ottobre 2026 tramite Associazione Nemo-In.Forma.Città. Chivasso rilancia le borse di studio Pinuccia Bagnaschi per sostenere gli studenti in difficoltà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivasso: riparte la raccolta per le borse di studio Pinuccia Bagnaschi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Borse di studio e alloggi universitari, dal MUR oltre 4 miliardi per il diritto allo studio. Le novitàIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato un finanziamento di oltre 4 miliardi di euro destinato a borse di studio e alloggi...

Oltre 120 milioni per le borse di studio: la Regione punta sugli universitariLa Regione Campania ha approvato un piano di spesa che supera i 120 milioni di euro destinati alle borse di studio universitarie.