Oltre 120 milioni per le borse di studio | la Regione punta sugli universitari
La Regione Campania ha approvato un piano di spesa che supera i 120 milioni di euro destinati alle borse di studio universitarie. La maggior parte delle risorse del nuovo provvedimento riguarda il sostegno allo studio degli studenti universitari. La scelta di concentrare gli investimenti su questo settore fa parte di una strategia della Giunta regionale per favorire l’accesso all’università. La decisione riguarda un ampio pacchetto di interventi dedicati ai studenti.
La Giunta regionale della Regione Campania concentra una parte rilevante dei nuovi provvedimenti sul diritto allo studio, con uno stanziamento complessivo che supera i 120 milioni di euro destinati alle borse universitarie.Nel dettaglio, sono stati programmati ulteriori 13 milioni di euro per le.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Borse di studio e alloggi universitari, dal MUR oltre 4 miliardi per il diritto allo studio. Le novitàA Udine si apre la quinta edizione delle Giornate Nazionali sul Diritto allo Studio Universitario, rassegna promossa dall'ANDISU.
Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Ovs, Goldenpoint punta a oltre 120 milioni di ricavi. Ecco la strategia del gruppo; Oltre 100 milioni per chi fa giocare gli italiani. Ma non tutti i club potrebbero essere interessati; Tesi System chiude il 2025 con un fatturato record di 120 milioni; Tesi System supera i 120 milioni di fatturato (+15%): al via una nuova fase strategica.
Oltre 120 milioni per le borse di studio: la Regione punta sugli universitariRafforziamo una strategia complessiva orientata ai giovani e alla qualità dei servizi, ha detto il presidente Fico in relazione a quanto approvato oggi in Giunta ... napolitoday.it
Ovs, Goldenpoint punta a oltre 120 milioni di ricavi. Ecco la strategia del gruppoIl gruppo Ovs cresce nel 1° trimestre e scommette sul rilancio di Goldenpoint. La strategia complessiva vuole aumentare le sinergie tra le insegne e allargare l’offerta in nuovi segmenti. Anche all’es ... msn.com
Sono oltre 3mila, mille in più dell’anno scorso, le bambine e i bambini delle scuole genovesi che questa mattina hanno partecipato alla marcia per la pace organizzata dalla comunità di Sant’Egidio. Un’adesione straordinaria sicuramente motivata dal tragico - facebook.com facebook
L' #Inter aspetta di ritrovare il miglior #Bonny: a secco da oltre 2 mesi e scivolato indietro rispetto a Pio Esposito x.com