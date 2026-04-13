Borse di studio e alloggi universitari dal MUR oltre 4 miliardi per il diritto allo studio Le novità

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato un finanziamento di oltre 4 miliardi di euro destinato a borse di studio e alloggi universitari. La somma mira a sostenere il diritto allo studio e riguarda diverse misure di sostegno agli studenti. Nel frattempo, si è aperta a Udine la quinta edizione delle Giornate Nazionali sul Diritto allo Studio Universitario, un evento organizzato dall’ANDISU.

A Udine si apre la quinta edizione delle Giornate Nazionali sul Diritto allo Studio Universitario, rassegna promossa dall'ANDISU. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Lauree abilitanti, orientamento pre-universitario, STEM e diritto allo studio tra le priorità del MUR nell’Atto di indirizzo 2026Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’atto che orienta, per l’anno 2026, l’attività amministrativa e strategica del dicastero.