Chiusure notturne al traffico di viale Giovine Italia
I lavori ai tombini in viale Giovine Italia sono iniziati ieri sera, all’altezza dell’incrocio con via dell’Agnolo. Durante le operazioni, il traffico veicolare è stato chiuso in entrambe le direzioni. La chiusura è durata fino a tarda notte e si è resa necessaria per consentire le riparazioni e gli interventi di manutenzione. La strada rimarrà chiusa fino a completamento dei lavori, ancora senza una data ufficiale di riapertura.
Sono iniziati ieri sera i lavori ai tombini in viale Giovine Italia, all'altezza dell'incrocio con via dell'Agnolo. L'intervento, programmato dal Comune di Firenze, prevede la rimessa in quota dei chiusini dopo le precedenti lavorazioni effettuate da Enel e la successiva riasfaltatura della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Via Santi martiri, chiusure notturne per i lavori al trinceroneNella zona centrale di Salerno, ci saranno nuove modifiche alla viabilità a causa di lavori al trincerone.
Accesso Nord-Ovest, al via la fase di asfaltatura: chiusure notturne per una settimanaDa questa notte, l’accesso Nord-Ovest di Ferrara sarà interessato dalla prima fase di asfaltatura, con interventi programmati durante le ore notturne.
Temi più discussi: Chiusure notturne al traffico di viale Giovine Italia; Tangenziali milanesi, chiusure notturne tra Nord ed Est: ecco cosa cambia; Bagno a Ripoli, 800mila euro da Autostrade: lavori per migliorare la viabilità.
Cantiere sulla galleria Giovanni XXIII, previste chiusure Modifiche alla viabilità sulla Galleria Giovanni XXIII a Roma per consentire alcuni lavori notturni. Il piano delle chiusure interesserà entrambe le direzioni in fasce orarie serali e notturne. Nelle notti tra lun facebook
Riapre al traffico la galleria Chighizzu. L’assessore Piu: Ancora qualche chiusura notturna per le ultimazioni, ma in poco più di un anno consegniamo la canna nord ...Cagliari, 27 febbraio 2025 - Sabato 28 febbraio sarà riaperta al traffico la galleria ‘Chighizzu’. La riapertura interesserà il ripristino del transito veicolare in entrambe le corsie nella canna sud, ... regione.sardegna.it
Lavori nella galleria Risorgimento ad Ancona, chiusure notturneLa galleria del Risorgimento, ad Ancona, sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tutte le notti da martedì 18 febbraio al 9 marzo, dalle 22 alle 6, esclusi sabati e domeniche. Lo stop, ... ansa.it