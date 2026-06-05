Chiusure notturne al traffico di viale Giovine Italia

Da firenzetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori ai tombini in viale Giovine Italia sono iniziati ieri sera, all’altezza dell’incrocio con via dell’Agnolo. Durante le operazioni, il traffico veicolare è stato chiuso in entrambe le direzioni. La chiusura è durata fino a tarda notte e si è resa necessaria per consentire le riparazioni e gli interventi di manutenzione. La strada rimarrà chiusa fino a completamento dei lavori, ancora senza una data ufficiale di riapertura.

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Sono iniziati ieri sera i lavori ai tombini in viale Giovine Italia, all'altezza dell'incrocio con via dell'Agnolo. L'intervento, programmato dal Comune di Firenze, prevede la rimessa in quota dei chiusini dopo le precedenti lavorazioni effettuate da Enel e la successiva riasfaltatura della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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