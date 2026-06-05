Chiusure notturne al traffico di viale Giovine Italia

Notizia in breve

I lavori ai tombini in viale Giovine Italia sono iniziati ieri sera, all’altezza dell’incrocio con via dell’Agnolo. Durante le operazioni, il traffico veicolare è stato chiuso in entrambe le direzioni. La chiusura è durata fino a tarda notte e si è resa necessaria per consentire le riparazioni e gli interventi di manutenzione. La strada rimarrà chiusa fino a completamento dei lavori, ancora senza una data ufficiale di riapertura.