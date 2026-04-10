Via Santi martiri chiusure notturne per i lavori al trincerone

Nella zona centrale di Salerno, ci saranno nuove modifiche alla viabilità a causa di lavori al trincerone. In particolare, il Comune ha comunicato la chiusura notturna del sottopasso ferroviario di via SS. Santi Martiri, che durerà per un certo periodo. La sospensione alla circolazione interesserà le ore notturne e riguarda i mezzi che transitano in quella zona. La decisione si inserisce in un programma di interventi per il miglioramento della struttura.

Tempo di lettura: 2 minuti Ritornano disagi e modifiche alla circolazione nella zona centrale della città: il Comune di Salerno ha infatti annunciato una nuova chiusura notturna del sottopasso ferroviario di via SS. Martiri Salernitani, necessaria per consentire l’avanzamento dei lavori di copertura del Trincerone ferroviario. Da lunedì 13 aprile a venerdì 17 aprile, nella fascia oraria 22:00 – 06:00, il sottopasso che collega via SS. Martiri Salernitani a via Dalmazia sarà interdetto al transito veicolare. L’intervento rientra nel cantiere per la realizzazione della nuova viabilità prevista sopra la copertura del trincerone ferroviario, un’opera strategica per la mobilità cittadina ma che, in questa fase, richiede ulteriori lavorazioni proprio in corrispondenza dell’incrocio con il sottopasso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Via Santi martiri, chiusure notturne per i lavori al trincerone Leggi anche: Lavori di copertura del Trincerone Ferroviario: chiude il sottopasso di via Santi Martiri Salernitani Autostrade chiusure notturne in settimana per lavoriLavori di riqualificazione delle barriere antirumore sull'atostrada A7 Serravalle-Genova con chiusure programmate in settimana.