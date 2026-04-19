Accesso Nord-Ovest al via la fase di asfaltatura | chiusure notturne per una settimana

Da questa notte, l’accesso Nord-Ovest di Ferrara sarà interessato dalla prima fase di asfaltatura, con interventi programmati durante le ore notturne. La chiusura sarà in vigore per una settimana e riguarda la strada che collega l’area urbana con le zone limitrofe. I lavori, realizzati dal Comune e finanziati con fondi Pnrr, sono parte di un progetto di riqualificazione dell’accesso alla città.

Si avviano verso la conclusione i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione dell'accesso Nord Ovest della città, finanziati con fondi Pnrr. Nella settimana del 20 aprile saranno realizzati i lavori di nuova asfaltatura, con interventi programmati nelle ore notturne per ridurre.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Raffica di chiusure notturne sulla A9: saranno 8 in una settimanaUna settimana di lavori lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso si traduce in una vera raffica di chiusure notturne che coinvolgeranno numerosi... A9, raffica di chiusure notturne tra Como e Chiasso: tratti chiusi e svincoli bloccati per una settimanaSulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste due notti di chiusura della carreggiata in direzione Lainate. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Accesso Nord-Ovest, al via la fase di asfaltatura: chiusure notturne per una settimana; Lavori accesso Nord-Ovest: chiusure notturne dal 20 aprile; Info abbonati al settore Distinti Nord-Ovest Superiore; Riqualificazione Accesso Nord Ovest di Ferrara: al via gli interventi notturni di asfaltatura con chiusura al transito del comparto stradale. Riqualificazione Accesso Nord Ovest di Ferrara: al via gli interventi notturni di asfaltatura con chiusura al transito del comparto stradaleDove sei: Homepage > Lista notizie > Riqualificazione Accesso Nord Ovest di Ferrara: al via gli interventi notturni di asfaltatura con chiusura al transito del comparto stradale ... cronacacomune.it Riqualificazione accesso nord ovest. Avanti coi lavori anche nei mesi estiviProseguono i lavori nel cantiere all’accesso Nord Ovest di Ferrara, anche nei mesi di luglio e agosto. Si tratta di una riqualificazione strategica, la cui esecuzione è inserita nell’ambito del Pnrr, ... ilrestodelcarlino.it Riqualificazione Accesso Nord Ovest di Ferrara x.com Servizio Civile Universale, prorogata al 16 aprile la scadenza per accedere ai 74 posti messi a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest facebook