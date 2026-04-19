Accesso Nord-Ovest al via la fase di asfaltatura | chiusure notturne per una settimana

Da ferraratoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa notte, l’accesso Nord-Ovest di Ferrara sarà interessato dalla prima fase di asfaltatura, con interventi programmati durante le ore notturne. La chiusura sarà in vigore per una settimana e riguarda la strada che collega l’area urbana con le zone limitrofe. I lavori, realizzati dal Comune e finanziati con fondi Pnrr, sono parte di un progetto di riqualificazione dell’accesso alla città.

Si avviano verso la conclusione i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione dell'accesso Nord Ovest della città, finanziati con fondi Pnrr. Nella settimana del 20 aprile saranno realizzati i lavori di nuova asfaltatura, con interventi programmati nelle ore notturne per ridurre.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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