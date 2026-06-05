Chiusura scuole a Castiglion Fiorentino Franceschini | Decisione dura ma dettata dal calo demografico
Le scuole di Castiglion Fiorentino sono state chiuse a causa di un calo demografico. La decisione è stata comunicata dall’assessore all’istruzione, che ha spiegato che la diminuzione degli iscritti ha reso impossibile mantenere aperte le strutture. La scelta è stata comunicata dopo una lettera firmata dai rappresentanti di classe e dai genitori degli studenti. La chiusura riguarda le scuole elementari e medie della zona.
A seguito della lettera pubblicata dai rappresentanti di classe delle classi terze e quarte a nome dei genitori degli alunni della scuola Santa Cristina, l'assessore all'istruzione del comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini è intervenuta con una nota evidenziando i motivi dietro la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Castiglion Fiorentino, l'assessore Franceschini su chiusura scuole
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