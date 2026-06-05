Chiusura scuole a Castiglion Fiorentino Franceschini | Decisione dura ma dettata dal calo demografico

Notizia in breve

Le scuole di Castiglion Fiorentino sono state chiuse a causa di un calo demografico. La decisione è stata comunicata dall’assessore all’istruzione, che ha spiegato che la diminuzione degli iscritti ha reso impossibile mantenere aperte le strutture. La scelta è stata comunicata dopo una lettera firmata dai rappresentanti di classe e dai genitori degli studenti. La chiusura riguarda le scuole elementari e medie della zona.