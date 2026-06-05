Castiglion Fiorentino chiuse due scuole con una mail | da settembre basterà un WhatsApp per abolire il liceo

Notizia in breve

Due scuole sono state chiuse a Castiglion Fiorentino attraverso una comunicazione via email, senza annunci pubblici o incontri ufficiali. Per il prossimo anno scolastico, potrebbe bastare un messaggio su WhatsApp per eliminare un liceo. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui processi decisionali. La modalità di comunicazione ha sollevato preoccupazioni per la trasparenza e la formalità delle procedure.