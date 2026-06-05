Castiglion Fiorentino chiuse due scuole con una mail | da settembre basterà un WhatsApp per abolire il liceo
Due scuole sono state chiuse a Castiglion Fiorentino attraverso una comunicazione via email, senza annunci pubblici o incontri ufficiali. Per il prossimo anno scolastico, potrebbe bastare un messaggio su WhatsApp per eliminare un liceo. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui processi decisionali. La modalità di comunicazione ha sollevato preoccupazioni per la trasparenza e la formalità delle procedure.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Rinascimento Castiglionese CASTIGLION FIORENTINO – La burocrazia italiana compie un nuovo balzo in avanti. Dopo anni di ordinanze, delibere e atti amministrativi, arriva la rivoluzione digitale: per chiudere una scuola potrebbe bastare una mail. A denunciarlo è Rinascimento Castiglionese, che sulla vicenda dei plessi di Santa Cristina e La Nave parla apertamente di un curioso sistema amministrativo: il Ministero dell’Istruzione continua a considerare le scuole aperte, ma il Comune le considera improvvisamente indisponibili. Il tutto senza fastidiosi atti ufficiali che potrebbero essere impugnati da qualcuno. 🔗 Leggi su Lortica.it
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