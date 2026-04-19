Castiglion Fiorentino | 180.000€ per scuole all’avanguardia e nuovi arredi

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha ottenuto un finanziamento di 180 mila euro destinato all’acquisto di attrezzature didattiche innovative per le scuole del territorio. La somma sarà utilizzata per migliorare le strutture e gli arredi delle strutture educative dedicate ai bambini. L’obiettivo è potenziare l’offerta formativa infantile e aggiornare le aule con strumenti moderni. La delibera è stata ufficialmente confermata dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha confermato l’impegno per il potenziamento dell’offerta formativa infantile, assicurandosi un finanziamento di 180 mila euro destinato all’acquisto di attrezzature didattiche innovative. La risorsa, derivante da nuovi bandi del Ministero dell’Istruzione e del Merito, permetterà di rinnovare gli spazi degli asili nido e delle scuole dell’infanzia locali, integrando quanto già pianificato per il nuovo polo scolastico della Spiaggina. L’evoluzione degli spazi pedagogici tra fondi nazionali e gestione locale. La strategia amministrativa di Castiglion Fiorentino punta a trasformare i luoghi dell’apprendimento in centri dinamici di crescita, sfruttando la sinergia tra le risorse del PNRR e i programmi ministeriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castiglion Fiorentino: 180.000€ per scuole all’avanguardia e nuovi arredi Notizie correlate Castiglion Fiorentino, scuola 0-6 anni: in arrivo arredi didattici innovativi grazie ai fondi ministeriali e PnrrArezzo, 18 aprile 2026 – Castiglion Fiorentino, scuola 0-6 anni: in arrivo arredi didattici innovativi grazie ai fondi ministeriali e PNRR. Nuovi arredi e spazi didattici innovativi: 368 mila euro per le scuole dell’infanziaL’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, ha ottenuto un nuovo finanziamento di 368 mila euro destinato all’acquisto di...