Chiusura del ponte Feltrino | sopralluogo tecnico della Provincia

Notizia in breve

I tecnici del servizio Viabilità della Provincia di Chieti hanno effettuato un sopralluogo questa mattina vicino al ponte sul fiume Feltrino, interessato ieri sera da uno smottamento nell’intersezione con la strada comunale “Coste di Chieti”. La chiusura del ponte è stata disposta per motivi di sicurezza. Non sono stati comunicati danni strutturali al momento. Le autorità monitorano la situazione e valutano eventuali interventi di ripristino.