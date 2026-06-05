Chiusura del ponte Feltrino | sopralluogo tecnico della Provincia

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I tecnici del servizio Viabilità della Provincia di Chieti hanno effettuato un sopralluogo questa mattina vicino al ponte sul fiume Feltrino, interessato ieri sera da uno smottamento nell’intersezione con la strada comunale “Coste di Chieti”. La chiusura del ponte è stata disposta per motivi di sicurezza. Non sono stati comunicati danni strutturali al momento. Le autorità monitorano la situazione e valutano eventuali interventi di ripristino.

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I tecnici del servizio Viabilità della Provincia di Chieti sono intervenuti nelle prime ore del mattino per un sopralluogo in prossimità del ponte sul fiume Feltrino dove ieri sera si è verificato uno smottamento all’intersezione tra la strada comunale “Coste di Chieti” (in territorio di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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