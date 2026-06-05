Blocco totale sul Feltrino | crolla il ponte e la strada è chiusa

Notizia in breve

Il ponte sulla strada principale nel Feltrino è crollato, causando la chiusura totale della strada. La zona è off-limits e i veicoli devono seguire percorsi alternativi obbligatori. La riparazione dello squarcio strutturale non ha ancora una stima precisa sui tempi di intervento. Le autorità hanno disposto deviazioni lungo le strade secondarie, ma non sono stati indicati orari di riapertura. La situazione rimane sotto monitoraggio.