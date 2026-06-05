Blocco totale sul Feltrino | crolla il ponte e la strada è chiusa
Il ponte sulla strada principale nel Feltrino è crollato, causando la chiusura totale della strada. La zona è off-limits e i veicoli devono seguire percorsi alternativi obbligatori. La riparazione dello squarcio strutturale non ha ancora una stima precisa sui tempi di intervento. Le autorità hanno disposto deviazioni lungo le strade secondarie, ma non sono stati indicati orari di riapertura. La situazione rimane sotto monitoraggio.
Quali sono i percorsi alternativi obbligatori per evitare il blocco?. Quanto tempo servirà per riparare lo squarcio strutturale del ponte?. Cosa emergerà dai sopralluoghi tecnici previsti per questa mattina?. Come influirà il traffico deviato sulle strade di contrada Nasuti?.? In Breve Deviazioni obbligatorie tramite contrada Nasuti o contrada Madonna del Carmine. Sopralluoghi tecnici della Provincia di Chieti previsti nella mattinata di oggi. Blocco iniziato ieri sera dopo uno squarcio nella struttura del ponte. Traffico deviato su strade locali non abituate a volumi elevati. Il ponte sul Feltrino crolla di nuovo e blocca la provinciale Lanciano-Frisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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