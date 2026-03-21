Rifiuti via le isole interrate Saranno eliminate da due piazze del centro

Dopo Pasqua, le due isole ecologiche interrate in piazza Anita Garibaldi e in un’altra piazza del centro saranno rimosse. L’operazione riguarda le strutture dedicate alla raccolta differenziata che da tempo erano in funzione in queste aree. La decisione di eliminarle è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha pianificato la chiusura definitiva delle isole.

Terminerà dopo Pasqua l’operatività delle due isole ecologiche interrate. In piazza Anita Garibaldi i lavori partiranno subito dopo Pasqua, mentre in piazza Andrea Costa dopo l’estate, diluendo i potenziali disagi per la cittadinanza, che più volte ha sollevato proteste sulle due isole ecologiche, ritenute uno sfregio per il decoro della città. I lavori richiedono due mesi di tempo per ciascuna area, che restituiranno alle piazze il loro aspetto originario. Il Comune ha preso questa decisione in accordo con le associazioni di categoria, con l’obiettivo di rinnovare il centro storico e adattare il modello di raccolta rifiuti alle metodologie esistenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, via le isole interrate. Saranno eliminate da due piazze del centro Articoli correlati Anghiari, al via la modernizzazione dei servizi ambientali: arrivano le isole interrateArezzo, 28 gennaio 2026 – Entra nel vivo la modernizzazione dei servizi ambientali ad Anghiari. Ecoisole interrate, così i cassonetti rifiuti spariscono dalla stradaUn’innovazione che avvicina Bergamo alle maggiori capitali europee, dove è già in uso, e che permetterà alle attività commerciali di conferire i... Approfondimenti e contenuti su Rifiuti via le isole interrate Saranno... Temi più discussi: Rifiuti, via le isole interrate. Saranno eliminate da due piazze del centro; A Nave arrivano le isole ecologiche digitalizzate, da utilizzare solo in caso di emergenza; Isole ecologiche itineranti, raccolte in un anno 50 tonnellate di rifiuti. Il servizio riparte da Via dei Volsci; ABC, ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI: QUASI 50 TONNELLATE DI RIFIUTI RACCOLTI NEL 2025. Isole ecologiche itineranti, raccolte in un anno 50 tonnellate di rifiuti. Il servizio riparte da Via dei VolsciLATINA – Le isole ecologiche itineranti organizzate da Abc Latina hanno consentito nel 2025 di raccogliere 49.290,5 chilogrammi di rifiuti, pari a quasi 50 tonnellate di materiali correttamente confe ... radioluna.it Latina, tornano le isole ecologiche itineranti: quasi 50 tonnellate di rifiuti raccolte nel 2025Torna anche per il 2026 il servizio delle I sole Ecologiche Itineranti promosso da Abc Latina. Sul sito dell’azienda è stato pubblicato il nuovo calendario degli appuntamenti dedicati al conferimento ... latinaoggi.eu L’obiettivo è rendere il conferimento dei rifiuti più semplice, efficiente ed accessibile per i cittadini. Infatti, ogni postazione è dotata di un sistema di conferimento automatizzato attivo 24 ore su 24, accessibile tramite tessera sanitaria (codice fiscale) oppure carta facebook Il PPWR – Regolamento (UE) 2025/40 a un obiettivo preciso: ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. sistemieconsulenze.it/rifiuti-di-imb… #PPWR #Packaging #Imballaggi #RifiutiDiImballaggio #pfas #sistemieconsulenze x.com